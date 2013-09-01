Ухань. Квитова стала соперницей Ястремской по 1/4 финала

Петра Квитова. Фото: j48tennis.net

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи третьего круга.



Седьмая ракетка мира, 29-летняя чешка Петра Квитова (5) взяла верх над 26-летней американкой Слоан Стивенс (10), занимающей в рейтинге WTA 15-е место, со счетом 6:3, 6:3.



За 1 час 12 минут игрового времени Квитова взяла три подачи Стивенс и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Петра выполнила шесть эйсов и лишь один раз ошиблась на подаче. Слоан ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. В их личном противостоянии лидером остается американка – 2:1.



За выход в полуфинал турнира Квитова сыграет против украинки

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи третьего круга.Седьмая ракетка мира, 29-летняя чешка(5) взяла верх над 26-летней американкой(10), занимающей в рейтинге WTA 15-е место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 12 минут игрового времени Квитова взяла три подачи Стивенс и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Петра выполнила шесть эйсов и лишь один раз ошиблась на подаче. Слоан ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. В их личном противостоянии лидером остается американка – 2:1.За выход в полуфинал турнира Квитова сыграет против украинки Даяны Ястремской . Ранее они не встречались.