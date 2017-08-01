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Ухань. Людмила Киченок и Дезире Кравчик не пробились в 1/4 финала парного турнира
Ухань. Людмила Киченок и Дезире Кравчик не пробились в 1/4 финала парного турнираВ Ухане (Китай) на турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом  $2,828,000 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Людмила Киченок (26-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница, американка Дезире Кравчик (41) проиграли вторым сеяным - бельгийке Элисе Мертенс (2) и белоруске Арине Соболенко (6), которые в текущем сезоне стали чемпионками Открытого чемпионата США. Матч длился лишь 54 минуты и завершился в пользу Мертенс и Соболенко со счетом 6:1, 6:3.

Киченок и Кравчик не сумели реализовать свой единственный брейк-пойнт, в то время, как соперницы реализовали четыре брейк-пойнта из шести возможных. Обе пары выполнили по одному эйсу, при этом победительницы избежали двойных ошибок, а Людмила и Дезире ошиблись на подаче дважды.
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