Ухань. Ястремская не пустила в 1/4 финала вторую ракетку мира Плишкову

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи третьего круга.19-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, нанесла поражение второй ракетке мира, 27-летней чешке(2) со счетом 6:1, 6:4.Поединок длился 1 час 4 минуты. Ястремская сделал три брейка из шести возможных и отыграла оба брейк-пойнта, имевшиеся у Плишковой. Даяна выполнила шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а Каролина три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В четвертьфинале турнира соперницей Ястремской будет или чешка Петра Квитова (5), или американка Слоан Стивенс (10).