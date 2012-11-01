Свитолина: Я могла стать гимнасткой, но слишком любила кушать

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что в детстве занималась гимнастикой. Также третья ракетка мира поделилась планами на концовку сезона.«В детстве я много занималась гимнастикой, но в итоге всё же выбрала теннис, — цитирует Свитолину официальный сайт WTA. - Просто я слишком любила покушать.Моя цель на остаток сезона — квалификация на Итоговый турнир WTA. Конечно, я не робот, но возможность снова выступить в Шэньчжэне очень мотивирует меня.Для меня каждый матч имеет значение. Я стараюсь подготовиться к каждой игре так, как только могу. Я не думаю о том, что будет завтра или на следующей неделе — просто выхожу на корт здесь и сейчас и пытаюсь оставить на нём всю себя».