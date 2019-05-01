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Ухань. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс обыграли первую пару турнира
Ухань. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс обыграли первую пару турнираЭбигейл Спирс и Надежда Киченок. Фото: wuhanopen.org

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом  $2,828,000 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Надежда Киченок (42-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница, американка Эбигейл Спирс (35) вышли в четвертьфинал турнира после победы над первыми сеяными – чешкой Барборой Стрыковой (1) и  Се Су Вей (5) из Тайвания со счетом 6:4, 2:6, 13:11.

Поединок продолжался 1 час 31 минуту. По ходу встречи у каждой пары было по десять брейк-пойнтов, из которых Киченок и Спирс реализовали три, а Стрыкова и Су Вей – четыре. На счету победительниц три эйса и семь двойных ошибок, а из соперницы один раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.

За выход в полуфинал соревнований Надежда и Эбигейл поспорят с восьмыми сеяными - россиянкой Вероникой Кудерметовой (33) и китаянкой Дуань Инъин (21), которые стали четвертьфиналистками на отказе румынской пары Симона Халеп (177) / Ралука Олару (38).
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