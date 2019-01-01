Ухань. Ястремская - Макхэйл: обзор матча второго круга (Видео)



За выход в 1/4 финала Ястремская сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (2).



27-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская во втором круге турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) одержала победу над прошедшей через квалификацию 27-летней американкой Кристиной Макхэйл, занимающей в рейтинге WTA 104-е место, со счетом 6:3, 7:6(7) . Теннисистки играли 1 час 34 минуты.За выход в 1/4 финала Ястремская сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (2).