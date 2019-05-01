Ухань. Киченок и Спирс вышли во второй круг в парном разряде

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 в парном разярде проходят матчи первого круга.



Украинка Надежда Киченок (42-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница, американка Эбигейл Спирс (35) стартовали с победы над австралийкой Эллен Перес (57) и полькой Алисией Росольской (32) со счетом 6:3, 6:4.



Поединок длился 1 час 10 минут. Киченок иСпирс сделали четыре брейка из десяти возможных и не удержали две своих подачи. На счету победительниц два эйса и три двойные ошибки, а их соперницы один раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.



За выход в четвертьфинал турнира Киченок и Спирс сразятся с первыми сеяными – чешкой Барборой Стрыковой (1) и Се Су Вей (5) из Тайвания.

