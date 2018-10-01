Ухань. Даяна Ястремская вышла во третий круг

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи второго круга.27-я ракетка мира, 19-летняя украинкаодержала победу над прошедшей через квалификацию 27-летней американкой, занимающей в рейтинге WTA 104-е место, со счетом 6:3, 7:6(7).За 1 час 34 минуты игрового времени Ястремская выиграла шесть геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. На счету Даяны пять эйсов и столько же двойных ошибок, а Кристина один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с Макхэйл - 1:1.За выход в 1/4 финала Ястремская сыграет или с чешкой Каролиной Плишковой (2), или с американкой Амандой Анисимовой.