Ташкент. Катарина Завацкая вышла во второй круг

Теннис. WTA International - Tashkent Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы.



В Ташкенте (Узбекистан) на турнира WTA категории International - Tashkent Open с призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.19-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 142-е место, встречалась с 74-й ракеткой мира, 22-летнейиз Латвии. При счете 6:3, 5:4 в пользу украинки ее соперница отказалась от продолжения борьбы.Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время Завацкая реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, Остапенко – два из восьми. Катарина навылет не подавала и один раз ошиблась на подаче против трех эйсов и шести двойных ошибок у Елены. Ранее соперницы не встречались.Во втором круге Завацкой предстоит играть против чешки(Q), которая выбила из борьбы румынку- 6:7(4), 6:4, 6:4.Катарина Завацкая (Украина) – Елена Остапенко (Лавия) – 6:3, 5:4 RtТереза Мартинцова (Чехия, Q) - Ирина Камелия Бегу (Румыния) – 6:7(4), 6:4, 6:4