Ташкент. Катерина Бондаренко не прошла во второй круг

В Ташкенте (Узбекистан) на турнира WTA категории International - Tashkent Open с призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



33-летняя украинка Катерина Бондаренко (SR) проиграла 22-летней бельгийке Гретье Миннен, занимающей в мировом рейтинге 124-е место. Поединок длился 1 час и завершился в пользу бельгийки со счетом 6:2, 6:2.



Бондаренко сделала один брейк из девяти возможных, ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету победительницы пять брейков, четыре эйса и три двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались.



Напомним, Бондаренко вернулась в Тур после рождения второго ребенка. Катерина не выходила на корт с Открытого чемпионата США-2018.



За выход в 1/4 финала Гретье сыграет с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия, 1) – Франческо ди Лоренцо (США, LD).