Ухань. Козлова в стартовом матче проиграла Риске

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи первого круга.25-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 77-е место, уступила в трех партиях 35-й ракетке мира, 29-летней американке. Поединок продолжался 2 часа 25 минут и завершился в пользу американки со счетом 4:6, 6:3, 6:3.Козлова выиграла четыре гейма на подаче Риске и проиграла шесть на своей. Катерина один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против шести эйсов и восьми двойных у Элисон. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге Риске встретится или с немкой Анжеликой Кербер (11), или с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.