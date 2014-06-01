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Ухань. Козлова в стартовом матче проиграла Риске
Ухань. Козлова в стартовом матче проиграла РискеВ Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом  $2,828,000 проходят матчи первого круга.

25-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 77-е место, уступила в трех партиях 35-й ракетке мира, 29-летней американке Элисон Риске. Поединок продолжался 2 часа 25 минут и завершился в пользу американки со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Козлова выиграла четыре гейма на подаче Риске и проиграла шесть на своей. Катерина один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против шести эйсов и восьми двойных у Элисон. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге Риске встретится или с немкой Анжеликой Кербер (11), или с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.
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