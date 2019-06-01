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Рейтинг ATP. Стаховский потерял один пункт
Рейтинг ATP. Стаховский потерял один пунктАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский  потерял один пункт и опустился на 149-е место.
Илья Марченко по-прежнему занимает 378-ю строчку рейтинга.

В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидирует в мировой классификации серб Новак Джокович с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 640 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира испанец Роберто Баутиста-Агут.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.09 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5305
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4415
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4095
7 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 3420
8 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3330
9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2810
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2530

149 (148). Сергей Стаховский (Украина) – 371
378 (378). Илья Марченко (Украина) – 98

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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