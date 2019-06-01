Рейтинг ATP. Стаховский потерял один пункт

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял один пункт и опустился на 149-е место.

Илья Марченко по-прежнему занимает 378-ю строчку рейтинга.



В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидирует в мировой классификации серб Новак Джокович с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 640 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира испанец Роберто Баутиста-Агут.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.09 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3).

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5305

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4415

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4095

7 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 3420

8 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3330

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2810

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2530

…

149 (148). Сергей Стаховский (Украина) – 371

378 (378). Илья Марченко (Украина) – 98



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Украинский теннисистпотерял один пункт и опустился на 149-е место.по-прежнему занимает 378-ю строчку рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидирует в мировой классификации сербс преимуществом над испанцемв 640 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира испанец1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 92253 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 71304 (4). Даниил Медведев (Россия) - 53055 (5). Доминик Тим (Австрия) – 44156 (6). Александр Зверев (Германия) – 40957 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 34208 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 33309 (9). Карен Хачанов (Россия) – 281010 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2530149 (148). Сергей Стаховский (Украина) – 371378 (378). Илья Марченко (Украина) – 98