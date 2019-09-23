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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила третье место, Ястремская улучшила личное достижение
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила третье место, Ястремская улучшила личное достижениеЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 23 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему третья ракетка мира. Обновила личный рекорд Даяна Ястремская, которая поднявшись на один пункт заняла 27-е место. Леся Цуренко по-прежнему занимает 68-ю позицию. Катерина Козлова опустилась с 72-й на 77-ю строчку.

Во второй сотне рейтинга места занимают три украинские теннисистки. Три пункта потеряла Катарина Завацкая (142), на три позиции поднялась Ангелина Калинина (177). Вернулась во вторую сотню рейтинга Марта Костюк, которая поднялась на 33 пункта и теперь занимает 182-е место.

В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 321 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисток мира Белинда Бенчич из Швейцарии.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 23.09.2019г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5160
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738

27 (28). Даяна Ястремская (Украина) – 1795
68 (68). Леся Цуренко (Украина) – 907
77 (72). Катерина Козлова (Украина) – 804
142 (139) – Катарина Завацкая (Украина) - 448
177 (180). Ангелина Калинина (Украина) – 345
182 (215). Марта Костюк (338

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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