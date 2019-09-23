Рейтинг WTA. Свитолина сохранила третье место, Ястремская улучшила личное достижение

в понедельник, 23 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.по-прежнему третья ракетка мира. Обновила личный рекорд, которая поднявшись на один пункт заняла 27-е место.по-прежнему занимает 68-ю позицию.опустилась с 72-й на 77-ю строчку.Во второй сотне рейтинга места занимают три украинские теннисистки. Три пункта потеряла(142), на три позиции поднялась(177). Вернулась во вторую сотню рейтинга, которая поднялась на 33 пункта и теперь занимает 182-е место.В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует австралийка, опережая ближайшую преследовательницу чешкуна 321 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисток мираиз Швейцарии.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 61253 (3). Элина Свитолина (Украина) — 51604 (4). Наоми Осака (Япония) — 50115 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 48356 (6). Симона Халеп (Румыния) — 48037 (7). Петра Квитова (Чехия) — 43268 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 42259 (9). Серена Уильямс (США) — 393510 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 373827 (28). Даяна Ястремская (Украина) – 179568 (68). Леся Цуренко (Украина) – 90777 (72). Катерина Козлова (Украина) – 804142 (139) – Катарина Завацкая (Украина) - 448177 (180). Ангелина Калинина (Украина) – 345182 (215). Марта Костюк (338