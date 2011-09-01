Жо-Вилфрид Цонга выиграл турнир в Метце

В Метце (Франция) на турнире ATP 250 - Moselle Open с призовым фондом 586,140 евро состоялся финальный матч.61-я ракетка мира, 34-летний французодержал волевую победу над 30-летним словенцем, занимающим в рейтинге ATP 76-е место, со счетом 6:7(4), 7:6(4), 6:3.За 2 часа 47 минут, проведенные на корте, Цонга сделал один брейк из пяти возможных, а Бедене не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт. Жо-Вилфрид выполнил 14 эйсов и допустил пять двойных ошибок, против 19-ти эйсов и одной двойной у Аляжа. Это была вторая победа француза в двух встречах со словенцем.Этот титул стал для Цонга вторым в сезоне и 18-м в карьере. За победу на Moselle Open ему причитается 250 очков в зачет рейтинга ATP и 90,390 евро призовых.