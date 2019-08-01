С.Петербург. Медведев - Чорич: обзор финального матча (Видео)

Даниил Медведев, посеянный под первым номером, на турнире ATP 250 - St. Petersburg Open одержал победу над 22-летним хорватом Борной Чоричем (4) со счетом

Медведев завоевал третий в текущем сезоне и шестой в карьере.



23-летний российский теннисист, посеянный под первым номером, на турнире ATP 250 - St. Petersburg Open одержал победу над 22-летним хорватом(4) со счетом 6:3, 6:1 . Матч продолжался 1 час 12 минут.Медведев завоевал третий в текущем сезоне и шестой в карьере.