Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Чорича

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире ATP 250 - St. Petersburg Open с призовым фондом $1,248,665 состоялся финальный матч.



Четвертая ракетка мира, 23-летний россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером, одержал победу над 15-м номером мирового рейтинга, 22-летним хорватом Борной Чоричем (4) со счетом 6:3, 6:1.



Матч продолжался 1 час 12 минут. Медведев взял четыре подачи Чорича и не упустил ни одной своей. На его счету семь эйсов при отсутствии двойных ошибок, у Чорича два эйса и две двойные. Счёт в личном противостоянии соперников стал 3-2 в пользу хорвата.



Медведев завоевал третий титул в текущем сезоне и шестой в карьере. За победу на St. Petersburg Open Даниил получит 250 рейтинговых очков и $203,410 призовых.