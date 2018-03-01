Осака. Наоми Осака – Анастасия Павлюченкова: обзор финального матча (Видео)

21-летняя японская теннисистка Наоми Осака, посеянная под первым номером, на турнире WTA категории Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament в Осаке (Япония) победила 28-летнюю россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.

Этот титул стал для Осаки четвертым в карьере.



