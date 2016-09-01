Наоми Осака победилаи Анастасию Павлюченкову в финале «Премьера» в Японии

В Осаке (Япония) на турнира WTA категории Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Четвертая ракетка мира, 21-летняя японка, посеянная под первым номером, победила 28-летнюю россиянку, занимающую в рейтинге WTA 41-е место, со счетом 6:2, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это Время Осака реализовала три брейк-пойнта из одиннадцати возможных, а Павлюченко не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. Осака выполнила четыре эйса и избежала ошибок на подаче, а Анастасия ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря победе японка сравняла счет по личным встречам с россяинкой – 1:1.Титул, завоёванный на турнире Toray Pan Pacific Open, стал для Осаки четвертым в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $141,500 призовых.