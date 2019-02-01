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Ухань. Ястремская стартовала в победы над Томлянович и другие результаты
В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом  $2,828,000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

28-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская обыграла в двух сетах 26-летнюю австралийку Айлу Томлянович, занимающую в мировом рейтинге 42-е место, со счетом 7:6(5), 6:2.

Поединок длился 1 час 21 минуту. По ходу встречи теннисистки имели по два брейк-пойнта, из которых Ястремская реализовала оба, а Томлянович – ни одного. Даяна выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки, а Айла ни разу не подала навылет и совершила пять двойных. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 3:0.

За выход в 1/8 финала Ястремская сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 14) – Кристина Макхэйл (США, Q).
 
Теннис. WTA Premier 5 - Wuhan Open.  Открытые корты.  Хард. Призовой фонд 2,828,000. 64 участницы.
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:6(5), 6:2
Полона Херцог (Словения) – Джессика Пегула (США, LD) – 6:0, 6:1
Даниэль Коллинз (США) – Винус Уильямс (США, WC) – 7:5, 7:6(5)
Бернарда Пера (США, Q) – Дженнифер Брэйди (США, Q ) – 6:4, 3:6, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:1, 6:2
Каролин Гарсия (Франция) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:2, 6:2
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