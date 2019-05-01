Осака. Надежда Киченок не пробилась в финал в парном разряде

В Осаке (Япония) на турнира WTA категории Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament с призовым фондом $ 823,000 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.



Украинка Надежда Киченок (47-я в парном рейтинге WTA) со своей напарницей, американкой Эбигейл Спирс (38) уступили в трех партиях дуэту из Тайваня Се Су Вей (5) / Се Юй Цзе (162). Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился в пользу таек со счетом 7:6(4), 1:6, 10:5.



Киченок и Спирс сделали пять брейков, два эйса и допустили три двойные ошибки, а у их соперниц – два брейка и три двойные ошибки при отсутствии эйсов. На решающем тай-брейке Надежда и Эбигейл взяли одно очко на подаче соперниц, а дуэт из Тайваня оформил три мини-брейка.



В финале теннисистки из Тайваня встретятся со вторыми сеяными соотечественницами Латишей Чан (16) и Хао-Чин Чан (16)

