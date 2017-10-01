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Наоми Осака и Анастасия Павлюченкова разыграют титул на «Премьере» в Осаке
В Осаке (Япония) на турнира WTA категории     Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament  с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

Четвертая ракетка мира, 21-летняя японка Наоми Осака, посеянная под первым номером, нанесла поражение 23-летней бельгийке Элисе Мертенс (9), занимающей а мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:4. 6:1.

Теннисистки играли 1 час. Осака сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. Наоми выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, а Мертенс один раз подала навылет и семь раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

В финале соперницей Осаки будет 28-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая в рейтинге WTA 41-е место, которая выбила из борьбы 15-ю ракетку мира, 31-летнюю немку Анжелику Кербер (4) со счетом 6:3, 6:3.

За 1 час 19 минут, проведенные на корте, Павлюченкова выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету Анастасии три эйса и четыре двойные ошибки, а Кербер ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных. Благодаря этой победе россиянка сравняла счет по личным встречам с Кербер – 7:7.
 
 Ранее Осака и Павлюченкова встречались один раз в 2017 году, и тогда сильнее была россиянка.

Теннис. WTA- Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament . Осака (Япония). Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $ 823,000. 28 участниц. 
1/2 финала
Наоми Осака (Япония, 1) – Элисе Мертенс (Бельгия, 9) – 6:4, 6:1
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, 4) – 6:3, 6:3
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