Гуанчжоу. Кенин и Стосур поспорят за титул

Теннис. WTA International - Zhengzhou Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $500,000. 32 участницы.

В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом $ 500,000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Двадцатая ракетка мира, 20-летняя американка, посеянная под третьим номером, сломила в трех партиях сопротивление 21-летней россиянки, занимающей в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 7:6(2), 4:6, 6:1.Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. Кенин реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти возможных, Блинкова – пять из восьми. Софья выполнила три эйса и совершила девять двойных ошибок, а Анна четыре раза подала навылет и десять раз ошиблась на подаче. Ранее спортсменки не встречались.За свой третий титул в карьере Кенин сразится с 35-летней австралийкой Самантой Стосур, занимающей в рейтинге WTA 129-ю строчку. Саманта стала финалисткой после победы над 73-м номером мирового рейтинга, Викторией Голубич из Швейцарии - 2:6, 7:6(4), 6:1.На данный момент в личном противостоянии Кенин и Стосур лидирует австралийка – 2:0.Софья Кенин (США, 3) –Анна Блинкова (Россия) – 7:6(2), 4:6, 6:1Саманта Стосур (Австралия, WC) –Виктория Голубич (Швейцария) – 2:6, 7:6(4), 6:1