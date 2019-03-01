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Гуанчжоу. Кенин и Стосур поспорят за титул
Гуанчжоу. Кенин и Стосур поспорят за титулВ Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом  $ 500,000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи. 

Двадцатая ракетка мира, 20-летняя американка Софья Кенин, посеянная под третьим номером, сломила в трех партиях сопротивление 21-летней россиянки Анны Блинковой, занимающей в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 7:6(2), 4:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. Кенин реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти возможных, Блинкова – пять из восьми. Софья выполнила три эйса и совершила девять двойных ошибок, а Анна четыре раза подала навылет и десять раз ошиблась на подаче. Ранее спортсменки не встречались.

За свой третий титул в карьере Кенин сразится с 35-летней австралийкой Самантой Стосур, занимающей в рейтинге WTA 129-ю строчку. Саманта стала финалисткой после победы над 73-м номером мирового рейтинга, Викторией Голубич из Швейцарии  - 2:6, 7:6(4), 6:1.

На данный момент в личном противостоянии Кенин и Стосур лидирует австралийка – 2:0.

Теннис. WTA International - Zhengzhou Open.  Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $500,000. 32 участницы. 
1/2 финала
Софья Кенин (США, 3) –Анна Блинкова (Россия)  – 7:6(2), 4:6, 6:1
Саманта Стосур (Австралия, WC) –Виктория Голубич (Швейцария) – 2:6, 7:6(4), 6:1
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