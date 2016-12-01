Ухань. Катерина Козлова стартовала с победы в квалификации

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходит квалификация.72-я ракетка мира, 25-летняя украинская теннисисткаодержала волевую победу над 24-летней американкой, занимающей в мировом рейтинге 168-ю позицию. Для победы со счетом 5:7, 7:6(4), 6:0 украинке потребовалось 2 часа 17 минут.Козлова реализовала половину из 14-ти имевшихся брейк-пойнтов, Викери – пять из семи. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Катерина допустила одну двойную ошибку, а Сачия – пять. Благодаря этой победе Козлова стала лидером их личного противостояния – 2:1.В финальном раунде квалификации Козлова сыграет с 52-й ракеткой мира шведкой Ребеккой Петерсон. Ранее теннисистки не встречались.