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Ухань. Катерина Козлова стартовала с победы в квалификации
Ухань. Катерина Козлова стартовала с победы в квалификацииВ Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом  $2,828,000 проходит квалификация.

72-я ракетка мира, 25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова одержала волевую победу над 24-летней американкой Сачией Викери, занимающей в мировом рейтинге 168-ю позицию. Для победы со счетом 5:7, 7:6(4), 6:0 украинке потребовалось 2 часа 17 минут.

Козлова реализовала половину из 14-ти имевшихся брейк-пойнтов, Викери – пять из семи. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Катерина допустила одну двойную ошибку, а Сачия – пять. Благодаря этой победе Козлова стала лидером их личного противостояния – 2:1.

В финальном раунде квалификации Козлова сыграет с 52-й ракеткой мира шведкой Ребеккой Петерсон. Ранее теннисистки не встречались.
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