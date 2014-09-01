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Гуанчжоу. Кенин, Блинкова, Стосур и Голубич стали полуфиналистками
В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом  $ 500,000 в одиночном разряде прошли четвертьфинальные  матчи. По их результатам первой полуфинальной парой стали американка Софья Кенин (3) и россиянка Анна Блинкова, второй – австралийка Саманта Стосур (WC) и Виктория Голубич из Швейцарии.

Теннис. WTA International - Zhengzhou Open.  Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $500,000. 32 участницы.
1/4 финала
Софья Кенин (США, 3) – Ясмине Паолини (Италия, Q) – 7:5, 6:1
Анна Блинкова (Россия)  – Мари Боузкова (Чехия) – 6:3, 6:1

Саманта Стосур (Австралия, WC) – Нина Стоянович (Сербия, SE) – 6:2, 7:6(1)
Виктория Голубич (Швейцария) – Чжан Шуай (Китай, 4) – 6:3, 3:6, 6:4
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