Гуанчжоу. Кенин, Блинкова, Стосур и Голубич стали полуфиналистками

В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом $ 500,000 в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи. По их результатам первой полуфинальной парой стали американка Софья Кенин (3) и россиянка Анна Блинкова, второй – австралийка Саманта Стосур (WC) и Виктория Голубич из Швейцарии.



Теннис. WTA International - Zhengzhou Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $500,000. 32 участницы.

1/4 финала

Софья Кенин (США, 3) – Ясмине Паолини (Италия, Q) – 7:5, 6:1

Анна Блинкова (Россия) – Мари Боузкова (Чехия) – 6:3, 6:1



Саманта Стосур (Австралия, WC) – Нина Стоянович (Сербия, SE) – 6:2, 7:6(1)

Виктория Голубич (Швейцария) – Чжан Шуай (Китай, 4) – 6:3, 3:6, 6:4

