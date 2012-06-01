Мария Шарапова: Своим домом я считаю США

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в интервью изданию Conde Nast Traveller рассказала, что её многое связывает с Россией, но своим домом она считает США.«Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был словно новый мир. Всё казалось новым, интересным, а многое — даже страшным. В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни. Считаю Америку своим домом. Но основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские.У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живёт в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США», — заявила Шарапова.