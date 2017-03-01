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Гуанчжоу. Свитолина не смогла завершить матч второго круга
Гуанчжоу. Свитолина не смогла завершить матч второго кругаЭлина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом  $ 500,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Лидер посева, третья ракетка мира 25-летняя украинка Элина Свитолина снялась по ходу встречи с 21-летней чешкой Мари Боузковой, занимающей в мировом рейтинге 63-е место. Элина обращалась за помощью к физио из-за проблем с коленом и в итоге при счете 4:6, 3-4 отказалась от продолжения борьбы. 

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время Свитолина реализовала один брейк-пойнт из трех возможных, Боузкова – два из семи. Соперницы выполнили по два эйса, при этом украинка совершила семь двойных ошибок, чешка – ни одной. Ранее теннисистки не встречались. 

В четвертьфинале сопеницей Боузковой станет  или россинка Анна Блинкова, или сербка Александра Крунич (LD).

Напомним, в первом круге турнира выбыла Катерина Козлова, во втором – Катарина Завацкая. Таким образом, на турнире Guangzhou Open украинских теннисисток не осталось.
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