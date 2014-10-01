На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Осака стартовала с победы на «Премьере» в Японии и другие результаты
В Осаке (Япония) на турнира WTA категории Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Прошлогодняя финалистка турнира, четвертая ракетка мира 21-летняя японка Наоми Осака (1) одержала победу над 24-летней болгаркой Викторией Томовой (Q), занимающей в мировом рейтинге 181-ю строчку, со счетом 7:5, 6:3.

Теннисистки играли полтора часа. По ходу встречи соперницы имели по восемь брейк-пойнтов, из которых Осака реализовала пять, а Томова  - три. Наоми выполнила 13 эйсов и допустила шесть двойных ошибок, а Виктория ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в полуфинал турнира Осака сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Варвара Флинк (Россия, Q).

Теннис. WTA- Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament . Осака (Япония). Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $ 823,000. 28 участниц. 
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 1) – Виктория Томова (Болгари я, Q) – 7:5, 6:3
Анжелика Кербер (Германия, 4) – Николь Гиббс (США, Q) – 6:2, 6:4
Мэдисон Кис (США, 5) – Зарина Дияс (Казахстан, Q) -5:7, 6:0, 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия, 9) – Се Су Вей (Тайвань) – 6:3, 1:6, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Торонто. Серена Уильямс и Наоми Осака встретятся в 1/4 финала
Бирмингем. Осака проиграла Путинцевой во втором круге и другие результаты
Рим. Наоми Осака стартовала с победы над Доминикой Цибулковой
Пекин. Осака и Севастова встретятся в полуфинале
Каролина Плишкова стала чемпионкой турнира в Токио
Токио. Каролина Плишкова и Наоми Осака встретятся в финале
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Токио
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Осаке
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Гуанчжоу. Свитолина не смогла завершить матч второго круга
Осака стартовала с победы на «Премьере» в Японии и другие результаты
Гуанчжоу. Завацкая уступила Кенин во втором круге
Гуанчжоу. Козлова не прошла во второй круг
Гуанчжоу. Свитолина стартовала с победы

Последние новости спорта

20:33

Диагональный сборной Украины Виецкий: Играем все лучше и лучше 161 | Волейбол

20:11

Волейбол. ЧЕ-2019 (муж). Сборная Украины победила Эстонию и обеспечила себе место в плей-офф 373 | Волейбол

19:22

Борьба. ЧМ-2019. Алина Бережная – серебряный призер в категории до 72 кг (+Видео) 224 | Борьба / Главные новости спорта

18:59

Гуанчжоу. Свитолина не смогла завершить матч второго круга 155 | Теннис

18:33

Формула-1. Гран-при Сингапура: Превью этапа 153 | Формула-1

17:37

Феттель заявил, что Формула-1 для него – не главное 164 | Формула-1

17:09

Жан Беленюк: Вероятнее всего, это был мой последний чемпионат мира 155 | Борьба

16:41

Борьба. ЧМ-2019. Оксана Ливач принесла Украине олимпийскую лицензию 169 | Борьба

16:13

Осака стартовала с победы на «Премьере» в Японии и другие результаты 157 | Теннис

14:27

Ричард Комми — о Теофимо Лопесе и Василии Ломаченко 200 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Фьюри vs Уаллин (Видео боя)

Тайсон Фьюри перевесил Отто Уаллина (Видео)

US Open. Соболенко/ Мертенс – Барти/Азаренко: обзор финального матча (Видео)

US Open. Надаль - Медведев: обзор финального матча (Видео)

US Open. Победа Андрееску над Сереной Уильямс: обзор финального матча (Видео)

US Open. Кабаль/Фара – Гранольерс/Себальос: обзор финального матча (Видео)

US Open. Надаль - Берреттини: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Борьба. ЧМ-2019. Алина Бережная – серебряный призер в категории до 72 кг (+Видео)
Юлия Левченко и Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлетами августа в Украине
Коростылев – чемпион Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м
Украинские пистолетчики выиграли пять медалей в третий день финалов на ЧЕ в Италии
Гуанчжоу. Свитолина стартовала с победы


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (306)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги