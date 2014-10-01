Осака стартовала с победы на «Премьере» в Японии и другие результаты

В Осаке (Япония) на турнира WTA категории Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Прошлогодняя финалистка турнира, четвертая ракетка мира 21-летняя японка Наоми Осака (1) одержала победу над 24-летней болгаркой Викторией Томовой (Q), занимающей в мировом рейтинге 181-ю строчку, со счетом 7:5, 6:3.



Теннисистки играли полтора часа. По ходу встречи соперницы имели по восемь брейк-пойнтов, из которых Осака реализовала пять, а Томова - три. Наоми выполнила 13 эйсов и допустила шесть двойных ошибок, а Виктория ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в полуфинал турнира Осака сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Варвара Флинк (Россия, Q).



Теннис. WTA- Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament . Осака (Япония). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $ 823,000. 28 участниц.

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 1) – Виктория Томова (Болгари я, Q) – 7:5, 6:3

Анжелика Кербер (Германия, 4) – Николь Гиббс (США, Q) – 6:2, 6:4

Мэдисон Кис (США, 5) – Зарина Дияс (Казахстан, Q) -5:7, 6:0, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 9) – Се Су Вей (Тайвань) – 6:3, 1:6, 6:2