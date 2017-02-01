Гуанчжоу. Завацкая уступила Кенин во втором круге





Прошедшая через квалификацию 19-летняя украинка Катарина Завацкая, занимающая в рейтинге WTA 139-е место, уступила 20-й ракетке мира, 20-летней американке Софье Кенин. Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 6:2.



Завацкая взяла две подачи Кенин и упустила пять своих. Соперницы выполнили по два эйса при этом Катарина допустила две двойные ошибки, а Софья – три. Между собой теннисистки играли впервые.



В четвертьфинале соперницей Кенин будет итальянка Ясмине Паолине (Q), которая сумела выбить из борьбы шестую сеяную китаянку Чжэн Сайсай - 7:5, 3:6, 7:5.



Напомним, в первом круге турнира выбыла

Продолжает борьбу



Теннис. WTA International - Zhengzhou Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $500,000. 32 участницы.

Второй круг

Софья Кенин (США, 3) – Катарина Завацкая (Украина, Q) – 6:4, 6:2

Ясмине Паолине (Италия, Q) – Чжэн Сайсай (Китай, 6) – 7:5, 3:6, 7:5 В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом $ 500,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 19-летняя украинказанимающая в рейтинге WTA 139-е место, уступила 20-й ракетке мира, 20-летней американке. Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 6:2.Завацкая взяла две подачи Кенин и упустила пять своих. Соперницы выполнили по два эйса при этом Катарина допустила две двойные ошибки, а Софья – три. Между собой теннисистки играли впервые.В четвертьфинале соперницей Кенин будет итальянка(Q), которая сумела выбить из борьбы шестую сеяную китаянку- 7:5, 3:6, 7:5.Напомним, в первом круге турнира выбыла Катерина Козлова Продолжает борьбу Элина Свитолина (1), которая во втором круге сыграет с чешкой Мари Боузковой.Софья Кенин (США, 3) – Катарина Завацкая (Украина, Q) – 6:4, 6:2Ясмине Паолине (Италия, Q) – Чжэн Сайсай (Китай, 6) – 7:5, 3:6, 7:5