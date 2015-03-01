Гуанчжоу. Свитолина стартовала с победы

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA International - Zhengzhou Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $500,000. 32 участницы.

В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом $ 500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Лидер посева, третья ракетка мира 25-летняя украинкаодержала победу над 28-летней словенкой(LL), занимающей в рейтинге WTA 151-ю позицию, со счетом 6:3, 6:3.Поединок продолжался 1 час 9 минут. За это время Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных, Якупович – два из шести. Элина выполнила сем эйсов и допустила столько же двойных ошибок, а Далила ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Отметим, что первоначально Свитолина должна была играть со шведкой Ребеккой Петерсон, но та отказалась от участия в турнире.За выход в четвертьфинал турнира Свитолина поспорит с чешкой, которая была сильнее китаянки– 6:3, 2:6, 7:6(6).Элина Свитолина (Украина, 1) – Далила Якупович (Словения, LL) – 6:3, 6:3Мари Боузкова (Чехия) – Сюнь Фан Инь (Китай) – 6:3, 2:6, 7:6(6)Анна Блинкова (Россия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 2:6, 6:1, 4:1 RtЧжэн Сайсай (Китай, 6) – Дуань Иньинь (Китай (WC) – 6:7(5), 7:6(3), 6:1Катержина Синякова (Чехия, 5) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:1, 3:1 Rt