Телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной и поплатился

Румынский телеведущий Раду Банчу во время эфира сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной и был оштрафован. Об этом сообщается на сайте Национального совета по борьбе с дискриминацией Румынии (CNСD).



Во время эфира Банчу заявил, что теннисистка похожа «на обезьяну с красной задницей». «Если на обезьяну надеть штаны, то она будет выглядеть точь-в-точь как Уильямс на корте», — заявил ведущий. Совет директоров CNCD назвал эти слова расистскими и оштрафовал Банчу на восемь тысяч леев (около двух тысяч долларов).



37-летняя Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 8 сентября она проиграла канадской теннисистке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).

