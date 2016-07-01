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Гуанчжоу. Завацкая вышла во второй круг
В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом  $ 500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Прошедшая через квалификацию, 19 летняя украинка Катарина Завацкая, занимающая в рейтинге WTA 139-е место, обыграла в трех сетах 61-ю ракетку мира, 22-летнюю француженку Фиону Ферро со счетом 5:7, 7:6(6), 6:4.

Поединок продолжался 3 часа 27 минут. За это время теннисисты взяли по шесть подач друг друга. На счету Завацкой один эйс и четыре двойные ошибки, а Ферро два раза подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге Завацкая сыграет или с американкой Софьей Кенин (3), или с немкой Лаурой Зигемунд.
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