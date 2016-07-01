Гуанчжоу. Завацкая вышла во второй круг

В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом $ 500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Прошедшая через квалификацию, 19 летняя украинка Катарина Завацкая, занимающая в рейтинге WTA 139-е место, обыграла в трех сетах 61-ю ракетку мира, 22-летнюю француженку Фиону Ферро со счетом 5:7, 7:6(6), 6:4.



Поединок продолжался 3 часа 27 минут. За это время теннисисты взяли по шесть подач друг друга. На счету Завацкой один эйс и четыре двойные ошибки, а Ферро два раза подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.



Во втором круге Завацкая сыграет или с американкой Софьей Кенин (3), или с немкой Лаурой Зигемунд.