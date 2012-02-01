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Кубок Дэвиса. Украина проиграла Венгрии 2:3
Сегодня, 16 сентября, в Будапеште (Венгрия) в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса завершилась матчевая встреча Венгрия – Украина. Перед заключительным, пятым поединком счет в матче был равный 2:2.

В решающем поединке, который был перенесен на понедельник из-за темноты, Илья Марченко проиграл Аттиле Балашу со счетом 4:6, 5:7. С третьего матчбола Балаш оформил победу в этом поединке и в общей матчевой встрече против сборной Украины – 3:2.

Напомним, в первый день соревнований, в субботу, прошли две одиночные встречи. Сергей Стаховский, обыграв Аттилу Балаша со счетом 6:4, 6:3. Венгры сравняли счет усилиями Мартона Фучовича, который победил Илью Марченко – 6:3, 6:2.

Во второй день, в воскресенье, в парном матче Сергей Стаховский и Денис Молчанов потерпели поражение от Атиллы Балаша и Мартона Фучовича 6:7(1), 6:3, 3:6. Венгры повели в матче 2:1.
Затем Стаховский одержал победу над Фучовичем – 5:7, 6:3, 7:6(3) и восстановил паритет (2:2).

Таким образом, сборная Венгрии, одержав победу над Украиной, выиграла путевку в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020. Украинцы же в следующем году будет играть в плей-офф Первой Мировой группы.


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