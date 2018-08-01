Ястремская не пробилась во второй круг на «Премьере» в Осаке

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

В Осаке (Япония) на турнира WTA категории Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.28-я ракетка мира, 19-летняя украинкане смогла преодолеть барьер первого круга в лице 28-летней россиянки, занимающей в рейтинге WTA 41-е место. Поединок продолжался лишь 55 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:3, 6:1.Ястремская реализовала два брейк-пойнта из трех возможных, Павлюченкова – шесть из восьми. Даяна ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче, против трех эйсов и одной двойной ошибки у Анастасии. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге соперницей Павлюченковой будет Кики Бертенс из Нидерландов, которая получила второй номер посева и первый круг пропускает.