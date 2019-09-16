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Рейтинг WTA. Ястремская – обновила личный рекорд, Свитолина сохранила третье место
Рейтинг WTA. Ястремская – обновила личный рекорд, Свитолина сохранила третье местоДаяна Ястремская. Фото: j48tennis.net
Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 16 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему третья ракетка мира. Обновила личный рекорд Даяна Ястремская, которая поднявшись на два пункта заняла 28-е место. Леся Цуренко по-прежнему занимает 68-ю позицию. Катерина Козлова поднялась с 74-й строчки на 72-ю.

Во второй сотне рейтинга места занимают две украинские теннисистки. Два пункта потеряла Катарина Завацкая (139), на восемь опустилась Ангелина Калинина (180).

В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 86 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Белинда Бенчич из Швейцарии.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 16.09.2019г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6501
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6415
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5131
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4846
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738

28 (30). Даяна Ястремская (Украина) – 1795
68 (68). Леся Цуренко (Украина) – 907
72 (74). Катерина Козлова (Украина) – 851
139 (137) – Катарина Завацкая (Украина) - 460
180 (172). Ангелина Калинина (Украина) – 345

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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