Рейтинг WTA. Ястремская – обновила личный рекорд, Свитолина сохранила третье место

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 16 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему третья ракетка мира. Обновила личный рекорд Даяна Ястремская, которая поднявшись на два пункта заняла 28-е место. Леся Цуренко по-прежнему занимает 68-ю позицию. Катерина Козлова поднялась с 74-й строчки на 72-ю.



Во второй сотне рейтинга места занимают две украинские теннисистки. Два пункта потеряла Катарина Завацкая (139), на восемь опустилась Ангелина Калинина (180).



В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 86 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Белинда Бенчич из Швейцарии.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 16.09.2019г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6501

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6415

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5131

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4846

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835

6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738

…

28 (30). Даяна Ястремская (Украина) – 1795

68 (68). Леся Цуренко (Украина) – 907

72 (74). Катерина Козлова (Украина) – 851

139 (137) – Катарина Завацкая (Украина) - 460

180 (172). Ангелина Калинина (Украина) – 345



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 16 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.по-прежнему третья ракетка мира. Обновила личный рекорд, которая поднявшись на два пункта заняла 28-е место.по-прежнему занимает 68-ю позицию.поднялась с 74-й строчки на 72-ю.Во второй сотне рейтинга места занимают две украинские теннисистки. Два пункта потеряла(139), на восемь опустилась(180).В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует австралийка, опережая ближайшую преследовательницу чешкуна 86 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мираиз Швейцарии.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 65012 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 64153 (3). Элина Свитолина (Украина) — 51314 (4). Наоми Осака (Япония) — 48465 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 48356 (6). Симона Халеп (Румыния) — 48037 (7). Петра Квитова (Чехия) — 43268 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43259 (9). Серена Уильямс (США) — 393510 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 373828 (30). Даяна Ястремская (Украина) – 179568 (68). Леся Цуренко (Украина) – 90772 (74). Катерина Козлова (Украина) – 851139 (137) – Катарина Завацкая (Украина) - 460180 (172). Ангелина Калинина (Украина) – 345