Наньчан. Козлова выбыла в 1/4 финала и другие результаты

Катерина Козлова. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA International Jiangxi Открытые корты. Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы.

В Наньчане (Китай) на турнира WTA категории International Jiangxi Open с призовым фондом $250,000 у женщин в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.74-я ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, проиграла 23-летней сербке Нине Стоянович, занимающей в рейтинге WTA 134-ю позицию. Матч продолжался 2 часа 51 минуту и завершился в пользу сербской теннисистки со счетом 6:7(5), 6:4, 6:4.Козлова реализовала четыре брейк-пойнта из 15-ти возможных, Стоянович – шесть из десяти. Катерина выполнила пять эйсов и совершила шесть двойных ошибок, а Нина четыре раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.В полуфинале соперницей Стоянович будет шведка(5), которая переиграла польку(3) - 6:3, 6:7(3), 7:6(5)Нина Стоянович (Сербия) - Катерина Козлова (Украина, 7) – 6:7(5), 6:4, 6:4Ребекка Петерсон (Швеция, 5) – Магда Линетт (Польша, 3) – 6:3, 6:7(3), 7:6(5)Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Виктория Голубич (Швейцария, 6) – 6:4, 3:6, 7:5Пэн Шуай (Китай) – Чжу Линь (Китай) – 6:4, 7:6(5)