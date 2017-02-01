На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Наньчан. Козлова выбыла в 1/4 финала и другие результаты
Наньчан. Козлова выбыла в 1/4 финала и другие результатыКатерина Козлова. Фото: j48tennis.net
В Наньчане (Китай) на турнира WTA категории International Jiangxi Open с призовым фондом $250,000 у женщин в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.

74-я ракетка мира, 25-летняя украинка Катерина Козлова, посеянная под седьмым номером, проиграла 23-летней сербке Нине Стоянович, занимающей в рейтинге WTA 134-ю позицию. Матч продолжался 2 часа 51 минуту и завершился в пользу сербской теннисистки со счетом 6:7(5), 6:4, 6:4.

Козлова реализовала четыре брейк-пойнта из 15-ти возможных, Стоянович – шесть из десяти. Катерина выполнила пять эйсов и совершила шесть двойных ошибок, а Нина четыре раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

В полуфинале соперницей Стоянович будет шведка Ребекка Петерсон (5), которая переиграла польку Магду Линетт (3) - 6:3, 6:7(3), 7:6(5)

Теннис. WTA International Jiangxi Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы. 
1/4 финала
Нина Стоянович (Сербия) - Катерина Козлова (Украина, 7) – 6:7(5), 6:4, 6:4
Ребекка Петерсон (Швеция, 5) – Магда Линетт (Польша, 3) – 6:3, 6:7(3), 7:6(5)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Виктория Голубич (Швейцария, 6) – 6:4, 3:6, 7:5
Пэн Шуай (Китай) – Чжу Линь (Китай) – 6:4, 7:6(5)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Наньчан. Катерина Козлова вышла в третий круг
Катерина Козлова выбыла в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу
Бостад. Козлова проиграла Возняцки в 1/4 финала
Ташкент. Катерина Козлова выбыла в 1/4 финала
Гуанчжоу. Катерина Козлова не прошла в 1/2 финала
Хуахин. Катерина Козлова не пробилась в 1/4 финала
Катерина Козлова вышла в четвертьфинал на турнире в Тайбэе
Катерина Козлова проиграла на старте турнира в Куала-Лумпуре
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Наньчан. Козлова выбыла в 1/4 финала и другие результаты
Чжэнчжоу. Свитолиной не пробилась в полуфинал и другие результаты
Надаль назвал Медведева, Зверева и Хачанова в числе тех, кто заменит Big 3
Клейстерс: Может быть, через несколько месяцев я пожалею, что решила вернуться
Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году

Последние новости спорта

19:03

Баскетбол. ЧМ-2019 (муж). Сборная Сербии обыграла Чехию и заняла 5-е место (+Видео) 44 | Баскетбол

18:46

Баскетбол. ЧМ-2019 (муж). Сборная США победила Польшу и заняла 7-е место (+Видео) 39 | Баскетбол

09:01

Баскетбол. ЧМ-2019 (муж). Испания и Аргентина встретятся в финале (+Видео) 164 | Баскетбол

08:39

Француз Каванья победил на 19-м этапе «Вуэльты Испании», Падун – 112-й (+Видео) 116 | Велоспорт

08:20

Наньчан. Козлова выбыла в 1/4 финала и другие результаты 164 | Теннис

07:53

Чжэнчжоу. Свитолиной не пробилась в полуфинал и другие результаты 168 | Теннис

09:10

Карлос Сайнс-старший: У Алонсо все получится в Дакаре 238 | Ралли

09:06

Боттас: Для своего возраста Леклер – очень жесткий гонщик 159 | Формула-1

08:59

Тото Вольф отказался списывать Феттеля со счетов 154 | Формула-1

08:50

Леброн впервые с 2013 года не возглавил топ-100 лучших баскетболистов НБА 205 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

US Open. Соболенко/ Мертенс – Барти/Азаренко: обзор финального матча (Видео)

US Open. Надаль - Медведев: обзор финального матча (Видео)

US Open. Победа Андрееску над Сереной Уильямс: обзор финального матча (Видео)

US Open. Кабаль/Фара – Гранольерс/Себальос: обзор финального матча (Видео)

US Open. Надаль - Берреттини: обзор матча 1/2 финала (Видео)

US Open. Медведев - Димитров: обзор матча 1/2 финала (Видео)

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Украинцы выиграли девять медалей на молодежном ЧЕ-2019 по боксу
Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open (+Видео)
Формула-1. Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии
US Open. Бьянка Андрееску стала чемпионкой, обыграв Серену Уильямс
Юлия Левченко – вторая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (235)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги