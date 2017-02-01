Чжэнчжоу. Свитолиной не пробилась в полуфинал и другие результаты

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Premier - Zhengzhou Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $1,500,000. 28 участниц.

В Чжэнчжоу (Китай) на турнира WTA категории Premier - Zhengzhou Open с призовым фондом $ 1,500,000 в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.Третья ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под вторым номером, потерпела поражение от 26-летней француженки, занимающей в мировом рейтинге 49-е место. Поединок продолжался 2 часа 44 минуты и завершился в пользу француженки со счетом 6:4, 4:6, 6:3.По ходу встречи у теннисисток было по 15 брейк-пойнтов, из которых Свитолина реализовала шесть, а Младенович – восемь. Соперницы выполнили по три эйса, при этом украинка допустила шесть двойных ошибок, а француженка – 12. Ранее теннисистки не встречались.В полуфинале соперницей Младенович будет хорватка(7), которая выбила из борьбы белоруску(4) - 7:5, 5:7, 6:4.Кристина Младенович (Франция) – Элина Свитолина (Украина, 2) – 6:4, 4:6, 6:3Петра Мартич (Хорватия, 7) – Арина Соболенко (Беларусь, 4) – 7:5, 5:7, 6:4Каролина Плишкова (Чехия, 1) – Софья Кенин (США, 6) – 6:4, 4:6, 6:1Айла Томлянович (Австралия) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:1, 6:7, 6:4