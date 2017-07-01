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Надаль назвал Медведева, Зверева и Хачанова в числе тех, кто заменит Big 3
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, одержавший победу на Открытом чемпионате США, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, поделился мнением, кто из теннисистов способен прервать доминирование «большой тройки».

«Смена поколений предсказывалась в течение многих лет, но она, возможно, развивалась немного медленнее, чем ожидалось, — приводит слова Надаля Tennis 365. - Старая гвардия оказала сопротивление, но некоторые ветераны, такие как Давид Феррер, недавно завершили карьеру. Мы трое — Новак Джокович, Роджер Федерер и я — достигли такого большого успеха за последние 14 лет и всё ещё находимся на вершине рейтинга ATP.

На подходе Даниил Медведев, Александр Зверев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини и Денис Шаповалов. Это огромная группа. Новое поколение уже здесь. Они наделали шума и привлекают много внимания. Несколько игроков из этой новой волны уже входят в десятку лучших, и, предполагаю, мы будем видеть их всё чаще с каждым годом».
По материалам: Чемпионат.com
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