Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году





«Привет, ребята, я рада наконец-то поделиться с вами этой новостью. Увидимся в 2020 году», — написала Ким в своём «твиттере».



Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010) и один раз Australian Open (2011).



О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. 36-летняя Ким Клейстерс является мамой троих детей.



Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

Экс первая ракетка мира, 36-летняя бельгийка Ким Клейстерс объявила о возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.«Привет, ребята, я рада наконец-то поделиться с вами этой новостью. Увидимся в 2020 году», — написала Ким в своём «твиттере».Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010) и один раз Australian Open (2011).О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. 36-летняя Ким Клейстерс является мамой троих детей.