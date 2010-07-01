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Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году
Экс первая ракетка мира, 36-летняя бельгийка Ким Клейстерс объявила о возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.

«Привет, ребята, я рада наконец-то поделиться с вами этой новостью. Увидимся в 2020 году», — написала Ким в своём «твиттере».

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010) и один раз Australian Open (2011).

О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. 36-летняя Ким Клейстерс является мамой троих детей.


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