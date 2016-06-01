Чжэнчжоу. Путинцева стала соперницей Свитолиной по второму кругу

В Чжэнчжоу (Китай) на турнира WTA категории Premier - Zhengzhou Open с призовым фондом $ 1,500,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



36-я ракетка мира, 24-летняя представительница Казахстана Юлия Путинцева, победила 21-летнюю словенку Тамару Зиданшек, занимающую с мировом рейтинге 67-е место, со счетом 6:1, 5:7, 6:1.



За 2 часа 21 минуту, проведенные на корте, Путинцева выиграла семь геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Победительница выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки, а ее оппонентка ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии Путинцева вышла в лидеры – 2:1.



Следующей соперницей Путинцевой станет третья ракетка мира украинка Элина Свитолина, которая получила второй номер посева и первый круг пропускает.



На данный момент Свитолина - лидер в противостоянии с Путинцевой - 4:2.



Теннис. WTA Premier - Zhengzhou Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $1,500,000. 28 участниц.

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) – Тамара Зиданшец (Словения) – 6:1, 5:7, 6:1

Петра Мартич (Хорватия, 7) – Фиона Ферро (Франция) – 3:6, 6:1, 6:2

Софья Кенин (США, 6) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:2

