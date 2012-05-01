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Илья Марченко: В мужском теннисе все жестче и дороже
Экс-первая ракетка Украины поделился мнением, почему в мужском Туре нашим игрокам не удается показать такие же результаты, как украинкам в женском теннисе.

«Необходимые денежные вливания в девочек намного меньше. Да и конкуренция в женском туре поменьше, - говорит Марченко. - Но поймите меня правильно, я не преуменьшаю их заслуг. Они у нас молодцы. Умеют тяжело работать. У нас появляются все новые и новые молодые талантливые девушки, и это очень хорошо.

В мужском теннисе все жестче и дороже. Просто тяжело работать – мало. Финансы и знания для создания профессионального игрока гораздо больше, так как уровень игры и скорости выше».

Также Илья объяснил, почему поколение 86-88-го годов рождения имело успех.

«Стаховский тренировался и жил за границей, – сказал Марченко. – У Долгополова папа имел опыт и желание тренировать сына. Молчанов очень талантлив и ему повезло со спонсором. У Бубки были финансы. Ваню Сергеева тоже спонсировали какое-то время. Потом он получил травму, из-за которой и закончил.

Мне тоже очень повезло. Сначала с тренерами, которые работали со мной бесплатно, потом со спонсором в Днепре и, в конце концов, с «Виккортом», без которого я бы не состоялся. Считаю финансы одной из основных причин».
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