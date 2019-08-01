Медведев — о поражении в финале US Open: Я и в 70 лет буду помнить этот матч

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале US Open со счётом



US Open. Надаль - Медведев: обзор финального матча (Видео)



«Я определённо запомню этот вечер. Я уверен, что Рафа, завоевавший 19 титулов на турнирах „Большого шлема“, помнит свой первый финал, хотя он выиграл его, а я проиграл, — цитирует Медведева официальный сайт турнира. - Это был удивительный матч. Потрясающая история. Всё это лето получилось невероятным для меня. Я запомню каждый момент. Во всём, что касается тенниса, у меня хорошая память. Думаю, и в 70 лет буду помнить этот финал.



Я запомню саму игру с первого розыгрыша. Говоря о третьем сете… Как я уже сказал, это правда, что я готовился через 20 минут выступать с речью. Что бы я сказал? Примерно то же самое. Но я стал бороться за каждое очко и не отвлекался на другие мысли. Сработало не так уж плохо.



Был ли я близок к победе? Я был в одном сете от титула. При счёте 4:5 у меня были брейк-пойнты. Я всё это буду помнить. Я буду расстроен результатом, но доволен тем, как играл всё лето и весь US Open». Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 «Я определённо запомню этот вечер. Я уверен, что Рафа, завоевавший 19 титулов на турнирах „Большого шлема“, помнит свой первый финал, хотя он выиграл его, а я проиграл, — цитирует Медведева официальный сайт турнира. - Это был удивительный матч. Потрясающая история. Всё это лето получилось невероятным для меня. Я запомню каждый момент. Во всём, что касается тенниса, у меня хорошая память. Думаю, и в 70 лет буду помнить этот финал.Я запомню саму игру с первого розыгрыша. Говоря о третьем сете… Как я уже сказал, это правда, что я готовился через 20 минут выступать с речью. Что бы я сказал? Примерно то же самое. Но я стал бороться за каждое очко и не отвлекался на другие мысли. Сработало не так уж плохо.Был ли я близок к победе? Я был в одном сете от титула. При счёте 4:5 у меня были брейк-пойнты. Я всё это буду помнить. Я буду расстроен результатом, но доволен тем, как играл всё лето и весь US Open».