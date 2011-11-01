Жених не позволил олимпийской чемпионке Линдси Вонн поаплодировать Даниилу Медведеву





Такая реакция титулованной спортсменки не понравилась её жениху, хоккеисту «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кею Суббану. Он жестом остановил аплодисменты.



Пара встречается с 2018 года. В августе нынешнего года они объявили о помолвке.



Даниил Медведев потерпел поражение в финале US Open со счётом

"Wooooow." - "Ne, lass ma."? #USOpen #Vonn #Subban

-----@DaniilMedwed vs. @RafaelNadal JETZT LIVE ? https://t.co/L449hffW6P

? @TheBorisBecker

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? @usopen

? Eurosport 1 HD

?? Eurosport Player

? https://t.co/hQpyMlmNdq#USOpen pic.twitter.com/xEIM27QQHQ — Eurosport DE (@Eurosport_DE) September 9, 2019 В ходе финального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниил Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем на трибунах произошёл забавный момент. После удачного розыгрыша в исполнении россиянина ему стала аплодировать олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн.Такая реакция титулованной спортсменки не понравилась её жениху, хоккеисту «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кею Суббану. Он жестом остановил аплодисменты.Пара встречается с 2018 года. В августе нынешнего года они объявили о помолвке.Даниил Медведев потерпел поражение в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 . Надаль стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».