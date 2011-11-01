На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Жених не позволил олимпийской чемпионке Линдси Вонн поаплодировать Даниилу Медведеву
В ходе финального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниил Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем на трибунах произошёл забавный момент. После удачного розыгрыша в исполнении россиянина ему стала аплодировать олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн.

Такая реакция титулованной спортсменки не понравилась её жениху, хоккеисту «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кею Суббану. Он жестом остановил аплодисменты.

Пара встречается с 2018 года. В августе нынешнего года они объявили о помолвке.

Даниил Медведев потерпел поражение в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Надаль стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open (+Видео)
Американская горнолыжница Вонн завершит карьеру на чемпионате мира в Швеции
Линдси Вонн хочет выступить в мужских соревнованиях
Линдси Вонн сломала лодыжку на тренировке
Линдси Вонн успешно прооперирована
Линдси Вонн провела первую тренировку после тяжелой травмы
Линдси Вонн выписана из госпиталя
Линдси Вонн подала на развод
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Медведев — о поражении в финале US Open: Я и в 70 лет буду помнить этот матч
Жених не позволил олимпийской чемпионке Линдси Вонн поаплодировать Даниилу Медведеву
Рейтинг WTA. Свитолина стала третьей ракеткой мира
Рейтинг ATP. Медведев стал четвертой ракеткой мира, Стаховский остался на 147-й позиции
US Open. Соболенко/ Мертенс – Барти/Азаренко: обзор финального матча (Видео)

Последние новости спорта

18:02

Баскетбол. ЧМ-2019 (муж). Определились четвертьфинальные пары 59 | Баскетбол

17:43

Баскетбол. ЧМ-2019 (муж). США обыграли Бразилию и с первого места в группе вышли в 1/4 финала (+Видео) 72 | Баскетбол

17:21

Баскетбол. ЧМ-2019 (муж). Австралия победила Францию и вышла плей-офф (+Видео) 69 | Баскетбол

16:19

Тренер Деревянченко рассказал, за счет чего его подопечный победит Головкина 65 | Бокс

16:06

Баскетбол. ЧМ-2019 (муж). Литва обыграла Доминикану, но в плей-офф не проходит (+Видео) 74 | Баскетбол

15:57

Баскетбол. ЧМ-2019 (муж). Греция победила Чехию (+Видео) 74 | Баскетбол

12:48

Льюис Хэмилтон: Сегодня не наш день 94 | Формула-1

12:37

Тайсон Фьюри: Усик? Уложу его одной рукой с пожеланиями спокойной ночи 121 | Бокс

12:25

Медведев — о поражении в финале US Open: Я и в 70 лет буду помнить этот матч 114 | Теннис

12:09

Тайсон Фьюри не согласился перенести реванш с Деонтеем Уайлдером 123 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

US Open. Соболенко/ Мертенс – Барти/Азаренко: обзор финального матча (Видео)

US Open. Надаль - Медведев: обзор финального матча (Видео)

US Open. Победа Андрееску над Сереной Уильямс: обзор финального матча (Видео)

US Open. Кабаль/Фара – Гранольерс/Себальос: обзор финального матча (Видео)

US Open. Надаль - Берреттини: обзор матча 1/2 финала (Видео)

US Open. Медведев - Димитров: обзор матча 1/2 финала (Видео)

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open (+Видео)
Формула-1. Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии
US Open. Бьянка Андрееску стала чемпионкой, обыграв Серену Уильямс
Юлия Левченко – вторая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе (+Видео)
US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (181)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги