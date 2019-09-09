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Рейтинг WTA. Свитолина стала третьей ракеткой мира
Рейтинг WTA. Свитолина стала третьей ракеткой мираЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 9 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира, повторив свой личный рекорд, который был установлен ею по итогам US Open-2017. На два пункта поднялась Даяна Ястремская (30-я). Леся Цуренко потеряла 28 пунктов и опустилась на 68-е место. Катерина Козлова поднялась с 76-й позиции на 74-ю.

В Топ-10 также произошли изменения. Австралийка Эшли Барти стала первой ракеткой мира, чешка Каролина Плишкова – второй. Японка Наоми Осака опустилась с первой строчки на четвертую. Канадка Бьянка Андрееску, победившая на US Open-2019, стала пятой ракеткой мира, поднявшись с 15-й позиции. Два пункта потеряла румынка Симона Халеп (6-я), по одному – чешка Петра Квитова (7) голландка Кики Бертенс (8) и американка Серена Уильямс (9). Топ-10 замкнула Белинда Бенчич из Швейцарии, поднявшись с 12-го места.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 09.09.2019г.
1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125
3 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5032
4 (1). Наоми Осака (Япония) — 4846
5 (15). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835
6 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4803
7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4326
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325
9 (8). Серена Уильямс (США) — 3935
10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738

30 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 1795
68 (40). Леся Цуренко (Украина) – 907
74 (76). Катерина Козлова (Украина) – 821

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