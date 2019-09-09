Рейтинг WTA. Свитолина стала третьей ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 9 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.стала третьей ракеткой мира, повторив свой личный рекорд, который был установлен ею по итогам US Open-2017. На два пункта поднялась(30-я).потеряла 28 пунктов и опустилась на 68-е место.поднялась с 76-й позиции на 74-ю.В Топ-10 также произошли изменения. Австралийкастала первой ракеткой мира, чешка– второй. Японкаопустилась с первой строчки на четвертую. Канадка, победившая на US Open-2019, стала пятой ракеткой мира, поднявшись с 15-й позиции. Два пункта потеряла румынка(6-я), по одному – чешка(7) голландка(8) и американка(9). Топ-10 замкнулаиз Швейцарии, поднявшись с 12-го места.1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 65012 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 61253 (5). Элина Свитолина (Украина) — 50324 (1). Наоми Осака (Япония) — 48465 (15). Бьянка Андрееску (Канада) — 48356 (4). Симона Халеп (Румыния) — 48037 (6). Петра Квитова (Чехия) — 43268 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43259 (8). Серена Уильямс (США) — 393510 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 373830 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 179568 (40). Леся Цуренко (Украина) – 90774 (76). Катерина Козлова (Украина) – 821