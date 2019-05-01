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Рейтинг ATP. Медведев стал четвертой ракеткой мира, Стаховский остался на 147-й позиции
Рейтинг ATP. Медведев стал четвертой ракеткой мира, Стаховский остался на 147-й позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 9 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский сохранил 147-е место.

Илья Марченко поднялся на 59 пунктов и теперь занимает 372-ю строчку.
 
В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Россиянин Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место австрийца Доминика Тима. На один пункт поднялся грек Стефанос Циципас (7-й), обойдя японца Кеи Нишикори (8).
Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб Новак Джокович, но его преимущество над испанцем Рафаэлем Надалем сократилось до 640 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 09.09 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5235
5 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4575
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4095
7 (8). Стефанос Циципаc (Греция) - 3420
8 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 3375
9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2810
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575

147 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 371
371 (430). Илья Марченко (Украина) – 98

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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