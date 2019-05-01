Рейтинг ATP. Медведев стал четвертой ракеткой мира, Стаховский остался на 147-й позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 9 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский сохранил 147-е место.



Илья Марченко поднялся на 59 пунктов и теперь занимает 372-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Россиянин Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место австрийца Доминика Тима. На один пункт поднялся грек Стефанос Циципас (7-й), обойдя японца Кеи Нишикори (8).

Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 09.09 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3).

4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5235

5 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4575

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4095

7 (8). Стефанос Циципаc (Греция) - 3420

8 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 3375

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2810

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575

…

147 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 371

371 (430). Илья Марченко (Украина) – 98



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

в понедельник, 9 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский сохранил 147-е место.Илья Марченко поднялся на 59 пунктов и теперь занимает 372-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Россиянин Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место австрийца Доминика Тима. На один пункт поднялся грек Стефанос Циципас (7-й), обойдя японца Кеи Нишикори (8).Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб Новак Джокович , но его преимущество над испанцем Рафаэлем Надалем сократилось до 640 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 92253 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 71304 (5). Даниил Медведев (Россия) - 52355 (4). Доминик Тим (Австрия) – 45756 (6). Александр Зверев (Германия) – 40957 (8). Стефанос Циципаc (Греция) - 34208 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 33759 (9). Карен Хачанов (Россия) – 281010 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575147 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 371371 (430). Илья Марченко (Украина) – 98