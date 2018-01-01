US Open. Соболенко/ Мертенс – Барти/Азаренко: обзор финального матча (Видео)





Бельгийка Элисе Мертенс (7-я в парном рейтинге WTA) и белоруска Арина Соболенко (15) в парном финале Открытого чемпионата США по теннису обыграли австралийку Эшли Барти (9) и белоруску Викторию Азаренко (26) со счётом

Для Соболенко и Мертенс это первый трофей на турнире «Большого шлема» в паре.





В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в парном разряде состоялся финальный матч.Бельгийка(7-я в парном рейтинге WTA) и белоруска(15) в парном финале Открытого чемпионата США по теннису обыграли австралийку(9) и белоруску(26) со счётом 7:5, 7:5 . Матч продолжался 1 час 37 минут.Для Соболенко и Мертенс это первый трофей на турнире «Большого шлема» в паре.