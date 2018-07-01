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US Open. Победа Андрееску над Сереной Уильямс: обзор финального матча (Видео)
15 ракетка мира, 19-летняя канадка Бьянка Андрееску в финале Открытого чемпионата США одержала победу над восьмой ракеткой мира, 37-летней американкой Сереной Уильямс со счетом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 40 минут. Это вторая победа канадки в двух встречах с Сереной.
Завоеванный титул стал Андрееску первым на турнирах «Большого Шлема» и третьим в карьере.

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