US Open. Бьянка Андрееску стала чемпионкой, обыграв Серену Уильямс

Бьянка Андрееску (Канада). Фото: j48tennis.net

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57, 238,700. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.15 ракетка мира, 19-летняя канадка, посеянная под 15-м номером, нанесла поражение восьмой ракетке мира, 37-летней американке(8) со счетом 6:3, 7:5.За 1 час 40 минут, проведенные на корте, Андрееску реализовала шесть брейк-пойнтов из 13-ти возможных, Уильямс использовала три шанса из восьми. Бьянка выполнила пять эйсов и допустила три двойные ошибки, а Серена девять раз подала навылет и совершила восемь двойных ошибок. На счету канадки 19 виннерсов и 17 невынужденных ошибок, у Уильямс 33/33 соответственно. Это была вторая победа Андрееску в двух встречах с Сереной.Андрееску стала первой среди представителей Канады, кто смог выиграть титул «Большого шлема» в одиночном разряде.Завоеванный титул стал для 19-летней канадки первым на «Шлемах» и третьим в карьере. За свой успех Бьянка получит 2000 рейтинговых очков и $3,850,000 призовых. Серена, как финалистка, заработала 1300 очков рейтинга и $1,900,000 призовых.Бьянка Андрееску (Канада, 15) – Серена Уильямс (США, 8) – 6:3, 7:5