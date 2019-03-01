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Тренер Серены: Скоро Андрееску станет первой ракеткой мира
Тренер Серены: Скоро Андрееску станет первой ракеткой мираБьянка Андрееску (Канада). Фото: j48tennis.net
Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, поделился мнением о 19-летней канадке Бьянке Андрееску, которая станет соперницей его подопечной в финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

«Не удивлён, что она в финале. Ожидал увидеть её там и думаю, что скоро она станет первой ракеткой мира, — приводит слова Муратоглу официальный сайт US Open. - Имею в виду, не совсем уж скоро, а в будущем, потому что у неё есть всё, чтобы быть первым номером мирового рейтинга. Отношусь к ней с большим уважением.

Она обладает множеством навыков. У нее есть всё, полный набор. Считаю, она играет потрясающе в плане физики, атлетизма и психологии. Она выглядит невероятно уверенной в себе, чувствует, что находится там, где и должна быть. Такое впечатление она на меня производит».

Финальный матч между Сереной Уильямс и Бьянкой Андрееску состоится сегодня, 7 сентября. Начало – в 23:00 по Киеву.

По материалам: Чемпионат.com
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