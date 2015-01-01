Патрик Макинрой: Андрееску – единственная теннисистка, способная обыграть Серену

Бьянка Андрееску. Фото: j48tennis.net

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Открытого чемпионата США между американкой(8) и канадкой(15).«С самого начала турнира я выбрал Серену своим фаворитом, — приводит слова Макинроя Vogue. - Но думаю, что Андрееску станет следующим великим игроком, она будет первой ракеткой. У неё есть всё: скорость, атлетизм, техника удара. Она отлично играет в важных матчах, любит большие стадионы. Я думаю, ей суждено выиграть несколько турниров «Большого шлема» и стать первой ракеткой. Она вполне может победить и здесь.Нью-йоркская атмосфера помогает Серене. Полагаю, она нервничала в других финалах. Ей хочется выиграть 24-й турнир «Большого шлема», особенно в статусе матери. Она сильнее физически, чем была раньше. Серена стала двигаться лучше. И я думаю, что энергия и вся эта атмосфера толпы помогут ей.Андрееску, тем не менее, является единственной теннисисткой, которая способна победить Уильямс, даже если та играет хорошо. Когда у Серены проблемы, её могут обыграть Халеп, Свитолина или Кербер. Но если Серена в своей тарелке, Андрееску всё ещё может ей противостоять».