Джейми Маррей и Маттэк-Сэндс выиграли US Open в миксте

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 в миксте состоялся финальный матч.



Британец Джейми Маррей и американка Бетани Маттек-Сэндс стали чемпионами, победив в финале новозеландца Майкла Винуса и Латишу Чань из Тайваня со счетом 6:2, 6:2.



Матч продолжался 1 час 1 минуту. Джейми и Бетани сделали шесть брейков, один эйс и допустили одну двойную ошибку. Чань и Винус взяли две подачи соперников, три раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.



Для Маррея этот титул стал пятым на «мэйджорах» в миксте за карьеру, а для Маттек-Сэндс – четвертым. На команду они заработали $155,000 призовых.





